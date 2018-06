Woran erkennt man die Nachhaltigkeit dieses Holzes? Am Produkt selbst nicht. Zertifizierungssysteme wie PEFC und FSC müssen dafür die Produktionsbedingungen überwachen. Foto: Franziska Gabbert (dpa)

Paderborn (dpa/tmn) - Es ist ein Wald wie jeder andere. Bis auf diese Buchstaben, die Förster zu Demonstrationszwecken auf ein paar gefällte Stämme gesprüht haben: PEFC.

Die Buchstaben stehen für das „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ und zeigen an, dass dieser Wald nahe Paderborn nachhaltig ist. Das PEFC-Zeichen gilt gemeinsam mit dem des Forest Stewardship Council (FSC) als das wichtigste Kennzeichen für Verbraucher in diesem Bereich. Die Label befinden sich im Supermarkt an vielen Produkten: an Grillkohle und Zahnstochern, auf Verpackungen von Taschentüchern, Toilettenpapier und Tampons, an Schulheften und auf Kochlöffeln.

Auch ein nachhaltiger Wald besteht aus Bäumen. Dennoch lässt sich an vielen Details seine durchdachte Struktur ausmachen, etwa dass der Baumbestand den klimatischen Standortverhältnissen entspricht. Foto: Nicolas Armer (dpa)

Begriffe wie biologisch, fair, natürlich sind nicht nur für Lebensmittel und Kleidung in aller Munde, sondern auch für solche Holzprodukte. Der Werkstoff war zwar nie out, aber er erlebt einen neuen Hype unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Doch: Wann ist Holz eigentlich gesichert nachhaltig produziert?

In dem nachhaltigen Wald bei Warburg-Scherfede nahe Paderborn verraten viele Details, dass seine Struktur durchdachter ist als die anderer Wälder. Denn Waldbesitzer müssen auf bestimmte Punkte achten, um zum Beispiel im Zertifizierungssystem PEFC zu bestehen.

Ein nachhaltiger Wald lässt sich erkennen: Martin Wagemann, Fachgebietsleiter Kommunal- und Privatwaldbetreuung im Regionalforstamt Hochstift in Neuenheerse, erklärt Journalisten den Aufbau dieses Bestandes. Foto: Franziska Gabbert (dpa)

„Wenn wir einen Baum herausnehmen, verbleiben die Krone und das Wurzelwerk im Bestand“, nennt Dirk Teegelbekkers, Geschäftsführer von PEFC Deutschland, beim Ortsbesuch ein Kriterium des Siegels. „Denn es ist wichtig, dass wir Totholz im Wald belassen, damit Insekten Lebensräume finden.“ Außerdem gibt das verrottende Holz Nährstoffe an den Boden ab - und versorgt damit den neuen Bestand. Damit bei der Pflege und beim Fällen Schäden an den anderen Bäumen vermieden werden, hat dieser Wald auch alle 20 Meter Schneisen für Fahrzeuge, erklärt der Förster Florian Bitter vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW.

Auch wenn manche dieser Aspekte nur in zertifizierten Wäldern Anwendung finden müssen, sind in Deutschland nachhaltig bewirtschaftete Wälder die Regel. Denn Gesetze sehen unter anderem eine langfristige Bestandsplanung für öffentliche Wälder und größere Privatwälder vor.

Die Sorgfaltskette: Damit nicht nur der Rohstoff Holz, sondern auch am Ende das Möbelstück daraus sich nachhaltig nennen darf, müssen sich auch die holzverarbeitenden Betriebe - wie hier der Massivholzmöbelhersteller Decker in Borgentreich - zertifizieren lassen. Foto: Franziska Gabbert (dpa)

Grundsätzlich lasse sich daher sagen, dass die deutschen Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden - auch ohne ein freiwilliges Siegel zu tragen, erläutert Ulrich Bick vom Thünen-Institut für internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie in Hamburg. Er verantwortet Entwicklung und Prüfung von Zertifizierungssystemen.

„Der Wald in Deutschland wird alle zehn Jahre inventarisiert, und dann wird eine Planung bezüglich der künftigen Bewirtschaftung gemacht“, so Bick. Die Planung sieht in der Regel vor, dass nicht mehr Holz entnommen werden darf als die Menge, die der Wald an Zuwachs bringen kann. Außerdem wird erhoben, welche Baumart oder welche Mischung sich an diesem Standort langfristig selbst einstellen würde. „Das ist aus ökologischen Überlegungen sehr sinnvoll und wichtig, aber auch aus ökonomischen. Denn ein so geplanter Wald ist am besten gewappnet gegen Sturm- und Käferschäden“, erläutert Bick.

Nicht nur Holz selbst, sondern auch viele Holzprodukte können ein PEFC-Label bekommen, etwa Taschentücher. Foto: Franziska Gabbert (dpa)

Allerdings gibt es im deutschen Holz- und Möbelhandel eben nicht nur Hölzer aus Deutschland. Ob diese nachhaltig sind, lässt sich am Endprodukt für den Laien nicht erkennen. Immerhin: Innerhalb der EU ist Holz aus illegalen Quellen verboten. Wer den Rohstoff oder Holzprodukte erstmals auf den EU-Markt bringt, muss den Nachweis erbringen, dass das Holz nicht aus illegalen Quellen stammt.

Die nachhaltige Bewirtschaftung von Holz aus internationalen Wäldern lässt sich aber nur mit den freiwilligen Siegeln PEFC und FSC gesichert erkennen, sagt Bick. Beide gehen teilweise über die Regulierungsmaßnahmen der EU-Gesetze hinaus - vor allem aber über die Vorschriften vieler anderer Länder. Die Siegel garantieren auch eine gute Behandlung der Menschen, die mit dem Wald zu tun haben.

Das FSC-Label zertifiziert Holz-Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Foto: FSC Deutschland (dpa)

Und die Regeln halten die Sorgfaltskette im Blick: Wollen Firmen das PEFC-Siegel am Endprodukt wie dem Möbel aufbringen, müssen sie sich kontrollieren lassen. Das gilt auch für die dazwischengeschalteten Betriebe. Das FSC-Siegel differenziert hier: Das Label „100%“ steht für Material komplett aus zertifizierten Wäldern, beim „MIX“-Label ist ein Anteil nicht zertifizierter Holz-Bestandteile möglich.

Aus Sicht des Branchenexperten Bick ist keines der beiden Label dem anderen vorzuziehen: "Auch wenn sie sich noch in kleinen Details unterscheiden, mittlerweile haben sich die beiden Systeme doch im Wesentlichen auf einem Niveau eingespielt. Der Verbraucher kann beim Kauf von Holz oder Holzprodukten PEFC und FSC gleichsetzen."