Robbie Williams sorgte mit seiner obszönen Geste für den ersten handfesten Aufreger bei der WM 2018. (Shaun Botterill/Getty Images)

Fußballveranstaltungen und Mittelfinger - eine lange Tradition. Ob Youngster Dele Alli bei der WM-Quali 2018, David Beckham bei der EM 2000 oder Stefan Effenberg bei der WM 1994: Wo Worte fehlen, helfen Gesten. Das dachte sich wohl auch der britische Musiker Robbie Williams, als er vor knapp einer Woche bei der Eröffnung der Fußballweltmeisterschaft in Russland den symbolträchtigen Stinkefinger mitten in die Kameras streckte. Im britischen Fernsehen äußerte er sich nun zu seinem Skandal-Auftritt.

In „This Morning“ versuchte sich der Weltstar an einer augenzwinkernden Erklärung für seine Aktion: „Ich habe mir gedacht: 'Es ist wirklich wichtig, bei so einer Veranstaltung keinen internationalen Zwischenfall zu verursachen.' Und das ist mir gelungen.“ Damit der Ironie nicht genug: Der erhobene Mittelfinger sei gar nicht als obszöne Geste zu werten. Viel eher hätte er damit einen einminütigen Countdown in die Wege leiten wollen - schließlich sei der zeitliche Druck bei der Eröffnungszeremonie enorm. Dass der Superstar immer für einen Skandal gut ist, liege ganz einfach in seinem Wesen begründet: „Ich weiß nie, was ich als nächstes tue!“ Weiter führte er an: „Zwischen mir und der Vernunft herrscht eine Barriere!“ Robbie Williams - ein Pulverfass?

Robbie Williams und Aida Garifullina standen zur Eröffnungs-Zeremonie der WM 2018 gemeinsam auf der Bühne. Doch der britische Spaßvogel hatte noch eine besondere Überraschung in petto. (Kevin C. Cox/Getty Images)

Ganz so willkürlich oder unschuldig, wie er die Moderatoren und Zuschauer glauben machen will, ist der 44-Jährige womöglich nicht. Den Mittelfinger erhob er während seines Songs „Rock DJ“, passend zur improvisierten Passage „I did this for free“ - „Ich habe es umsonst gemacht“. Als Adressaten, so wird gemutmaßt, seien diejenigen auszumachen, die Williams bereits im Vorfeld für den geplanten Auftritt kritisierten. Ihm wurde vorgeworfen, seine Seele an die korrupte FIFA und den umstrittenen russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verkaufen.