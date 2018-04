Einer der großen deutschen Entertainer wird 70: Jörg Pilawa (links) moderiert im Ersten die Geburtstagsshow für Jürgen von der Lippe. (WDR/André Kowalski)

1980 begann er als „Hausmeister“ im „WWF Club“ des WDR seine Karriere. Spießerbart und knallige Hawaiihemden wurden seine Markenzeichen. Jürgen von der Lippe war im Handumdrehen einer der beliebtesten Entertainer und Komiker des Landes. Mit Shows wie „Donnerlippchen“ (1986 bis 1988) und dem Langzeiterfolg „Geld oder Liebe“ (1988 bis 2001) prägte er die deutsche Fernsehlandschaft über Jahre. Nun vollendet der Wahlberliner sein 70. Lebensjahr - und wird zu diesem Anlass mit einer dreistündigen Geburtstagsshow im Ersten geehrt.

„Ich finde das bemerkenswert, fühle mich sehr geehrt, hätte das auch gar nicht gedacht und blicke gespannt dem Füllhorn an Überraschungen, was man hoffentlich für mich bereithält, entgegen“, kommentiert von der Lippe die geplante Sendung. Das Erste strahlt sie am Samstag, 9. Juni, um 20.15 Uhr aus.

Gastgeber Jürgen Pilawa (links) beschenkt Jürgen von der Lippe zum 70. Erwartet werden auch zahlreiche prominente Freunde und Wegbegleiter. (WDR/André Kowalski)

Moderiert wird die Show unter dem Titel „Mensch Jürgen! Von der Lippe wird 70“ von Jörg Pilawa, der dem Geburtstagskind so einiges bieten will: „Als vierfacher Vater bin ich auf Kindergeburtstagen Sackhüpfen und Topfschlagen gewohnt. Aber für den größten Entertainer und Komiker Deutschlands, Jürgen von der Lippe, müssen wir zum 70. schon mehr auffahren.“ Eingeplant seien „viele prominente Freunde und Kollegen“, die selbstverständlich mit Geschenken erscheinen. Gemeinsam mit von der Lippe wolle man „auf 40 Jahre TV-Geschichte zurückblicken - mit seinen größten Erfolgen und legendären Aktionen seiner unvergessenen Shows“.

Bereits im Vorfeld erinnern sich Wegbegleiter wie der heutige WDR-Intendant Tom Buhrow: „Ich kann mich gut erinnern, wie ich mich als junger Redakteur während einer Show-Aufzeichnung in den Regieraum geschlichen habe, um Jürgen von der Lippes Warm-up-Show mitzubekommen. Einfach, weil ich den so klasse fand. Und auch heute gehört Jürgen von der Lippe zu den besten Entertainern Deutschlands.“ Das Geburtstagskind selbst blickt ebenfalls zufrieden zurück - und freut sich bereits: „Ich hatte bis jetzt ein wirklich sehr schönes Leben, habe den schönsten Beruf, der für mich denkbar ist, eine wunderbare Frau, die mich machen lässt, einfach jede Menge Glück. Und bei dieser Veranstaltung lass ich mich einfach überraschen.“