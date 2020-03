Seit 2016 führen Katy Perry und Orlando Bloom eine On-Off-Beziehung, seit Februar 2019 sind die beiden verlobt. Nun krönt ein Baby ihre Liebe. (Andreas Rentz / Getty Images)

Nach der jahrelangen On-Off-Beziehung zwischen der Sängerin Katy Perry und dem Schauspieler Orlando Bloom lüften die beiden nun ein süßes Geheimnis: Perry ist schwanger. In ihrem neuen Musikvideo zu ihrem Song „Never Worn White“ zeigt sie sich erstmals mit Babybauch, außerdem äußerte sie sich in einem Instagram-Live-Chat zu dem gemeinsamen Nachwuchs. „Wir sind aufgeregt und glücklich“, so die 35-Jährige.

Zudem bestätigte Perry die Schwangerschaft auf Twitter. „Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich den Bauch nicht mehr einziehen muss. Oder eine große Handtasche mit mir herumtragen muss“, schrieb sie. Außerdem lässt ihr Kommentar zu einem Ausschnitt aus ihrem Musikvideo auf Instagram darauf schließen, dass die Geburt im Sommer sein wird: „Sagen wir einfach, es wird ein vollgepackter Sommer werden ...“, so die Sängerin.

Perry und Bloom führen seit 2016 eine On-Off-Beziehung, im Februar 2019 haben sie sich dann verlobt. Die Hochzeit soll in diesem Jahr stattfinden. Bloom hat bereits einen neunjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung mit dem Model Miranda Kerr.