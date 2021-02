Prinz Harry und Herzogin Meghan (Bild) freuen sich mit Prinzessin Eugenie über die Geburt ihres Kindes. (Getty Images/WPA Pool)

Inmitten der Corona-Pandemie erreicht die britische Königsfamilie zur Abwechslung eine gute Nachricht: Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank sind am Dienstag Eltern eines Sohnes geworden, wie der Buckingham-Palast bestätigte. Weiterhin hieß es in der Mitteilung, der neunte Urenkel von Queen Elizabeth II sei wohlauf und habe zu seiner Geburt im Londoner Portland Hospital 3.657 Gramm auf die Waage gebracht.

Den Namen des royalen Nachwuchses verrieten allerdings weder die offizielle Meldung des Königshauses noch ein Instagram-Post, den die frischgebackenen Eltern absetzten. Ein Schwarz-Weiß-Foto, das drei Hände zeigt, die sich liebevoll umschließen, versah Prinzessin Eugenie lediglich mit drei blauen Herzen.

Prinzessin Eugenie hat am 9. Februar einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Der Name des Kleinen ist noch nicht bekannt. (Getty Images/Chris Jackson)

Im Königshaus ist die Freude ebenfalls groß. Wie das „Hello“-Magazin berichtet, wandten sich Herzogin Meghan und Prinz Harry nur wenige Stunden nach der Geburt mit Glückwünschen an die Eltern - wenn auch aus ihrer fernen, neuen Heimat in den USA. Besonders Prinz Harry und Prinzessin Eugenie wird ein inniges Verhältnis nachgesagt. Auch der Rest der Königsfamilie schloss sich den Gratulationen an. Königin Elizabeth, ihr Mann Prinz Philip und die Eltern Eugenies, Sarah Ferguson und Prinz Andrew, zeigten sich „hocherfreut“ über den Nachwuchs. Prinz Charles und Herzogin Camilla gratulierten via Twitter.