Karten spielen statt streichen: Sichtschutzelemente aus hochwertigem Massivholz sind ohne Pflege dauerhaft haltbar. Intelligente Konstruktionen vermeiden Staunässe und direkten Erdkontakt.

Um es gleich vorwegzunehmen: Komplett pflegefreie Gartenelemente, die ihr Aussehen gar nicht verändern, gibt es ebenso wenig wie die ewige Jugend oder Schokolade, die schlank macht. Sofern Carports, Zäune, Terrassendielen oder Gartenmöbel draußen stehen und benutzt werden, sind Gebrauchsspuren normal. Je nach Material fallen sie unterschiedlich aus: Elemente aus Kunststoff oder Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff – unter anderem WPC – beispielsweise können mit der Zeit ausbleichen und Flecken von Sonnencreme und Vogelkot oder Wasserränder bekommen. Das Gleiche gilt für Massivholz-Elemente, wobei hier leichter Abhilfe geschaffen werden kann: Mit etwas Schmirgelpapier und Öl lassen sich diese Spuren schnell wieder beseitigen. Das trifft übrigens auch für Druckstellen oder andere „Materialschäden“ zu; sogar tiefere Dellen, zum Beispiel durch einen herabgefallenen Dachziegel, lassen sich mit Holzspachtelmasse ausgleichen.

Terrassendielen aus Massivholz heizen sich im Vergleich zu Dielen mit Kunststoffanteil bei Sonne weniger auf.

Egal, auf welches Material die Kaufentscheidung fällt, eines steht fest: Je höher die Qualität von Rohstoffen und Konstruktion, desto länger ist die Haltbarkeit. RAL-zertifiziertes, heimisches Massivholz mit wasserableitenden Konstruktionsdetails wie Abschrägungen und Abdeckungen ist die erste Wahl: Sofern Staunässe und direkter Erdkontakt vermieden werden, sind unbehandeltes Douglasienholz oder kesseldruckimprägnierte Kiefer ohne Pflege dauerhaft haltbar. Und haben in punkto Umwelt die Nase vorn: Da sie keinerlei Kunststoffe enthalten, sind sie komplett biologisch abbaubar.

Auf jeden Fall ist Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – erkennbar am PEFC- oder FSC®-Siegel – anderen Rohstoffen vorzuziehen. Von Tropenholz ohne Nachhaltigkeitszertifikat sollten Naturfreunde die Finger lassen. Wer nicht so viel Wert auf echtes Holz mit natürlicher Optik legt und sich stattdessen für Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe entscheidet, kann auch etwas für die Ökobilanz tun: Beim Kunststoffanteil kann nämlich recyceltes Material den hohen Rohstoff- und Energieverbrauch ausgleichen. Der Holzanteil sollte mindestens 60 Prozent betragen und aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Allerdings: Je höher der Gehalt an Holzmehl ist, desto schlechter sind die Produkteigenschaften. Ein höherer Kunststoffanteil wirkt sich jedoch auf den Preis aus: Das Produkt wird teurer. Unabhängig von der Zusammensetzung ist bei starker Sonneneinstrahlung Vorsicht geboten: WPC heizt sich im Gegensatz zu Holz stärker auf.

