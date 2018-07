Thomas Drechsel von "GZSZ" (Bild, mit Linda Marlen Runge) hat ein Buch geschrieben. Es beschreibt, wie man mit einer positiven Einstellung und mentaler Kraft alle Tiefpunkte im Leben meistern kann. "Alles, was du an Glück brauchst, findest du in dir selbst", ist sich Thomas Drechsel sicher. (MG RTL D / Sebastian Geyer)

Schauspieler Thomas Drechsel ist unter die Schriftsteller gegangen. Das Buch „Schwer in Ordnung. Gönn dir doch dein Glück!“, das der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star gemeinsam mit der Journalistin Kira Brück geschrieben hat, wird am 5. Oktober bei EDEN BOOKS veröffentlicht.

Mit dem Buch will Thomas Drechsel die Botschaft vermitteln: „Alles, was du an Glück brauchst, findest du in dir selbst.“ Es geht nämlich nicht nur um seine Rolle als Max „Tuner“ Krüger in der täglichen RTL-Serie „GZSZ“ (Montag bis Freitag, 19.40 Uhr) und seinem Leben als Schauspieler. Thomas Drechsel hatte Übergewicht, und als wirklich zu viel wurde, handelte er auf den Rat des Arztes schnell: Innerhalb eines Jahres nahm er 30 Kilo ab. Eine große Hilfe dabei waren seine positive Einstellung und seine mentale Stärke, die ihm die Kraft gaben, den Pfunden den Kampf anzusagen. In seinem Buch beschreibt der 31-Jährige, wie er diese Herausforderung annahm und meisterte, mit Rückschlägen umging und zu dem Mensch wurde, der er heute ist. Diese Anekdoten geben einen tiefen Einblick in das Leben des Schauspielers, vermitteln aber auch Motivation und Lust am Leben.

Das Buch "Schwer in Ordnung. Gönn dir doch dein Glück!" von Thomas Drechsel und Kira Brück erscheint am 5. Oktober bei EDEN BOOKS. (Eden Books / Lowres)

„Ich habe gelernt, dass man auch mit gesunden Nahrungsmitteln leckere Gerichte zaubern kann. Ich verwende jetzt einfach viel weniger ungesunde Lebensmittel. Stattdessen: Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Joghurt und Quark. Bastle dir dein eigenes Schlaraffenland aus diesen Zutaten und dir wird es viel besser gehen. Dein Körper wird es dir danken“, beschreibt Thomas Drechsel seinen Lebenswandel. Und auch Sport macht ihm sehr viel Spaß. „Wenn du deinen Körper kräftigst, stärkst du auch den Geist.“

Eine besondere Botschaft hat er an seine Fans: „Man sollte sich viel mehr um sich selbst kümmern und das Leben genießen. Ob bei der Arbeit, beim Sport, in der Schlange an der Kasse oder im Stau - hab Spaß im Leben. Und nimm das Leben an sich nicht zu ernst.“