Knallharte Sprüche? Nicht privat. "Er ist ein ganz normaler Typ wie du und ich", sagt Anna-Maria Zimmermann über den "DSDS"-Juroren. "Er war auch vor zwölf Jahren schon sehr höflich und sehr respektvoll." (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Wenn der Name Dieter Bohlen fällt, hat jeder sofort ein bestimmtes Bild vor Augen: den Typen mit große Klappe, knallharten Sprüche - und in seinem Angesicht verunsicherte „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidaten. Doch Anna-Maria Zimmermann, die einst selbst bei „DSDS“ antrat und nun mit dem Poptitan ihr neues Album „Sorgenfrei“ aufgenommen hat, kennt ihn besser. „Dieses Bild, das viele von Dieter Bohlen haben mit seinen ganzen Sprüchen, das ist nicht unbedingt der wahre Dieter Bohlen, sondern das ist das Bild der TV-Show“, erklärt die Schlagersängerin im Interview mit der Agentur teleschau.

Im Prinzip müsse er im Fernsehen auch so sein, wie er rüberkommt: Seine Ausstrahlung und seine fiesen Ansagen sind wesentliche Gründe dafür, bei „DSDS“ einzuschalten. Aber der wahre Bohlen sei ganz anders, sagt die Sängerin: „Hinter den Kulissen war er auch vor zwölf Jahren schon sehr höflich und sehr respektvoll. Er hat immer gesagt: 'Nimm dir das alles immer nicht so zu Herzen.“ Eine Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen scheint also doch nicht das Allerschlimmste zu sein. „Er ist ein ganz normaler Typ wie du und ich“, steht für die 29-Jährige fest, die 2006 als „DSDS“-Kandidatin vor ihm stand. Damals belegte sie den sechsten Platz.

Das neue und sechste Album "Sorgenfrei" von Anna-Maria Zimmermann erscheint am 1. Juni - und überzeugt mit einer bunten Mischung aus Pop und Schlager. (Universal Music)

Kommt Anna-Maria Zimmermann bei diesem guten Kontakt mit dem 64-Jährigen nicht auf die Idee, bei „DSDS“ auch als Jurorin zu arbeiten? „Ich könnte es mir wahnsinnig gut vorstellen“, sagt sie im teleschau-Interview. „Wenn die mich fragen würden, würde ich nicht nein sagen. Aber bis jetzt hat mich noch keiner gefragt.“