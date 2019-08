Drachen über Lemwerder

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

So kommt man hin

Daniela Schilling

Damit die Anreise zum Drachenfest für alle möglichst entspannt ist, hat die Weser-Ems-Bus GmbH auch in diesem Jahr wieder einen Pendelbusverkehr eingerichtet. Der Bus startet am P&R-Parkplatz am Fähranleger (Bushaltestelle Lemwerder Bahnhof) und hält in unmittelbarer Nähe zum Drachenflug-gelände. Die Fahrtzeiten lauten