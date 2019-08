Salma Hayek verriet, wie sie auf das Cover von Meghans "Vogue"-Ausgabe gelangte. (Getty Images / Anthony Harvey)

Schauspielerin Salma Hayek kann offensichtlich nicht nur Zuschauer begeistern, sondern auch Geheimnisse für sich behalten. Beispielsweise ihre Mitwirkung als Covergesicht einer von Herzogin Meghan produzierten „Vogue“-Ausgabe. Dass die Herzogin für die Septemberausgabe der Zeitschrift als Gast-Redakteurin mitarbeitete, durfte Hayek nicht einmal ihrem Ehemann und ihren Kindern verraten: „Ich konnte darüber nicht reden - und ich tat es nicht“, offenbarte die 52-Jährige gegenüber CNN.

Nicht einmal die anderen Cover-Stars, darunter Jane Fonda, hätten von der Aktion gewusst: „Ich fühlte mich beim Fotoshooting sehr geehrt. Niemand sonst wusste, zu welchem Zweck wir das machten“, so Hayek. „Nur ich und Fotograf Peter Lindbergh wussten davon“ - all die anderen Frauen seien fotografiert worden, ohne eine Ahnung davon zu haben, dass sie das Shooting Meghan zu verdanken hatten.

Sie habe das Geheimnis um das "Vogue"-Shooting lange für sich behalten müssen, offenbarte Salma Hayek. (Eamonn M. McCormack/Getty Images)

Hayek verriet auch, wie es zur Zusammenarbeit zwischen ihr und Prinz Harrys Frau kam: Sie habe im Auto einen Anruf von „Vogue“-Chefredakteur Edward Enninful erhalten, der sie zu Meghan durchgestellt habe. „Ich hielt es erst für einen Witz“, so Hayek. „Sie erzählte mir von ihrer Leidenschaft für Frauenthemen und für alles, was in dieser Hinsicht derzeit geschieht“, erinnert sich die Schauspielerin. Die Herzogin habe ihr gesagt: „Ich möchte meine Lieblings-Frauen auf dem Cover haben - und Sie sind definitiv eine davon. Sie sind eine der ersten“. Die Reaktion Hayeks: „Ich war total geschockt!“

Herzogin Meghan setzt in der September-Augabe der „Vogue“ starken Frauen ein Denkmal, die in ihren Augen „Kräfte des Wandels“ sind - deren Gesichter werden zudem das Cover des Magazins zieren, wie nun bereits zu sehen war. Auch ein Interview mit Michelle Obama wird sich in der Modezeitschrift finden.