Privatjet-Kontroverse

So reagieren Harry und Meghan auf ihre Kritiker

teleschau

Mit Privatjet-Flügen zogen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan in den letzten Tagen den Zorn der Presse zu. Nun reagiert das Paar via Instagram - und ein befreundeter Superstar via Twitter.