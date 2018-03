Seit 2013 sind Hayley Roberts und David Hasselhoff ein Paar. Bald wollen sie heiraten. (Anthony Harvey / Getty Images)

David Hasselhoff und seine Verlobte Hayley Roberts haben Details zu ihrer Hochzeit verraten: „Wir werden in Italien heiraten“, plauderte die zukünftige Braut im Interview mit „red.“-Moderatorin Viviane Geppert aus. „Es ist ein sehr romantischer Ort.“ Kennengelernt hatten sich der 65-Jährige und seine 37-jährige Verlobte hingegen an einem nicht ganz so romantischen Plätzchen: „Unser erstes Date war in Bonn“, so Hasselhoff. Von den Sangeskünsten ihres künftigen Ehemannes habe Hayley Roberts damals gar nichts gewusst, wie sie jetzt gestand: „Ich wusste nicht mal, dass er Sänger ist. Ich war geschockt. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt.“

Hasselhoff hingegen ist offenbar mächtig stolz auf seine musikalische Karriere: „Ich habe vor Millionen von Menschen 'Looking for Freedom' gesungen. Das war das Highlight meines Lebens. Ohne jeden Zweifel“, so der Musiker und Schauspieler. „Ich werde diesen Moment niemals toppen können.“

Die Hochzeit soll in Italien stattfinden, verriet das Paar nun. (Andreas Rentz / Getty Images for Paramount Pictures)

ProSieben zeigt das ganze Interview mit David Hasselhoff, seiner Verlobten und seiner Tochter Taylor-Ann am Donnerstag, 1. März, 22.30 Uhr.