Bei einem Konzert am 22. Mai 2017 explodierte kurz nach einem Konzert der Sängerin Ariana Grande in der Manchester Arena eine Bombe. 23 Menschen starben. (Universal)

„Meine Angst hat Angst.... Ich hatte immer Angst“: Sängerin Ariana Grande leidet heute noch unter Angstzuständen. Die Ereignisse vom Mai letzten Jahres sitzen tief. Gegenüber der „Vogue“öffnete sich der Popstar und spricht über ihre posttraumatische Belastungsstörung nach dem Anschlag auf ihr Konzert in Manchester.

Etwa ein Jahr ist es her, als Ariana Grande ein Konzert in Manchester gab. Viele Fans jubelten ihr zu, es sollte ein schöner Abend werden. Dann explodierte die Bombe, und 23 Menschen starben. Noch heute belastet das Geschehen die Betroffenen. Der 24-jährigen Sängerin fällt es nach dem Selbstmordattentat nicht leicht, ihre seelischen Probleme zu verarbeiten. „Es ist schwer, darüber zu reden, weil so viele Menschen einen so schweren, gewaltigen Verlust erlitten haben.“

Ariana Grande litt sehr nach dem Anschlag auf ihr Konzert. Dennoch war sie sich sicher: "Wenn ich jetzt nichts tue, bin ich für die Menschen nicht derjenige, der ich zu sein vorgebe." (Getty Images/Dave Hogan for One Love Manchester)

Das Attentat hat nicht nur die Sängerin geschockt, sondern auch ihr Umfeld und ihre Fans. „Ich fühle mich, als sollte ich nicht einmal über meine eigene Erfahrung sprechen - als sollte ich nicht einmal etwas sagen. Ich glaube nicht, dass ich jemals wissen werde, wie man darüber spricht und nicht weint.“ Weiterhin gibt sie zu: „Ich habe nie wirklich darüber gesprochen, weil ich dachte, jeder hätte es, aber als ich von der Tour nach Hause kam, war es das Schlimmste, was ich je erlebt habe.“

Die 24-jährige Sängerin wird am 20. Juli ihr neues Album veröffentlichen. Nach den grausamen Ereignissen aus dem letzten Jahr wird dieses Album wohl auch emotionaler. Dem Musikmagazin Fader" sagte sie: "Da sind definitiv ein paar 'Ich weine auf der Tanzfläche'-mäßige Songs dabei."