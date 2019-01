Peter Orloff, aktuell Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps, gehörte 1969 zu den Premierengästen der ZDF-"Hitparade". Er sorgte wenig später für einen der wenigen Skandale. (ZDF/Barbara Oloffs)

Im RTL-Urwald übt er sich derzeit als großer Streitschlichter und schlägt sich auch in den gefürchteten Dschungelprüfungen tapfer. Was jedoch die wenigsten wissen dürften: Der harmonieselige Dschungelcamper und Schlagersänger sorgte vor knapp 50 Jahren für einen handfesten TV-Skandal, der nie ganz aufgeklärt werden konnte.

1970 entdeckte ein Auszähler der kurz zuvor gestarteten „ZDF-Hitparade“ Tausende von Abstimmungspostkarten mit der gleichen Handschrift - der Absender hatte darauf für Peter Orloff gestimmt. Der betroffene Sänger wies alle Anschuldigungen von sich, wurde aber dennoch vorübergehend von der „Hitparade“ ausgeschlossen.

Im RTL-Dschungelcamp fällt Peter Orloff vor allem durch eine unerschütterliche Harmonieliebe auf. (MG RTL D)

„ZDF-Hitparade“: Thomas Gottschalk moderiert ein Jubiläums-Special

Schnee von vorgestern naturgemäß, der aber vielleicht noch mal nostalgisch aufgewärmt wird, da die legendäre ZDF-Musiksendung 50. Geburtstag feiert. Showmaster Thomas Gottschalk erinnert anlässlich des Jubiläums der „ZDF-Hitparade“ mit einer Samstagabend-Show an die legendäre Musiksendung und ihren am 23. August 2018 verstorbenen Moderator Dieter Thomas Heck. Ausgestrahlt wird die Show aller Voraussicht nach am Samstag, 27. April, um 20.15 Uhr, im ZDF.

Doch auch in den Dschungelprüfungen schlägt sich der 69-jährige Peter Orloff wacker. (TV NOW / Stefan Menne)

Peter Orloff können RTL-Zuschauer bereits am heutigen Abend wieder in den wildwüchsigen Kulissen der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ antreffen. Der bereits rausgewählte Mitcamper Tommi Pieper (77) hält den 74 Jahre alten Sänger, Komponisten und Schauspieler für den Topfavoriten auf die Dschungelkrone, wie er nach seinem Auszug kundtat: „Gewinnen wird Peter. Er ragt aus allen anderen dort heraus.“