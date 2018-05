Das Zentrum der russischen Macht: Markus Lanz vor dem Kreml in Moskau. (ZDF / Silke Gondolf)

Viel wurde in den Wochen und Monaten vor der Fußball-Weltmeisterschaft geschrieben über die russische Seele, die Teilen der Deutschen so fremd erscheint. Pünktlich zum Start der WM macht sich auch ZDF-Mann Markus Lanz daran, das Land und seine Menschen zu erkunden: Für seine Dokumentation „Markus Lanz - Russland!“ (Donnerstag, 14. Juni, 23.15 Uhr) reist der 49-Jährige durch das Riesenreich und führt, so der Untertitel des Films, „Gespräche mit ziemlich fremden Freunden“.

Auf dem Lanz' Reiseplan stehen dabei nicht nur die Metropolen Moskau und St. Petersburg, sondern auch Städte wie Kaluga, ein Zentrum der russischen Autoindustrie, und Wolgograd, das ehemalige Stalingrad. In Gesprächen mit Bewohnern und Experten will Lanz nicht nur herausfinden, wie Russland tickt. Ihn interessiert aber auch, was Russen eigentlich über uns Deutsche denken - in Zeiten von gegenseitigem Misstrauen und Wirtschaftssanktionen brisant wie selten.