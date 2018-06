Juni den ersten Nachtragshaushalt 2018 beschließt, dann geht es dort auch um einen Stellenzuwachs in der Verwaltung um weitere 11,87 Stellen. Damit steigt die Summe der Vollzeitstellen in der Verwaltung erstmals auf mehr als 300 (genau 300,94). „Und diese Stellen verteilen sich auf mehr als 400 Köpfe“, berichtet Meyer.

Hauptverantwortlich für den Anstieg an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auch diesmal vor allem der Bereich Kindertagesstätten: Mehr als acht der knapp zwölf neuen Posten entfallen laut Verwaltung auf Elternzeitstellen: „Im Kita-Bereich ist festzustellen, dass Stellen, die durch Schwangerschaft und anschließende Elternzeit frei werden, nicht durch entsprechend befristete Ausschreibungen wiederbesetzt werden können“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Am Markt seien nur noch unbefristete Arbeitsverhältnisse zu generieren, weshalb im Stellenplan 8,14 Elternzeitstellen geschaffen worden seien. Die Personalverantwortlichen im Rathaus gehen aber davon aus, dass bei der Rückkehr der Elternzeitbeschäftigten andere Stellen zur Besetzung frei sind.

Zudem benötigt die Gemeinde eine weitere pädagogische Fachkraft im Kita-Bereich, zwei Mitarbeiter für die zusätzliche Gruppe im Hort „Lummerland“, eine zusätzliche Hausmeisterstelle, zwei halbe Stellen im Bereich der Regio-VHS sowie eine weitere halbe Stelle im Bereich der EDV.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätten in Bookholzberg (Baugebiet Bargup) und Ganderkesee (Baugebiet südlich Oldenburger Straße) verfügt die Gemeinde dann über 18 Einrichtungen in eigener Trägerschaft, in denen alleine mehr als 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. Von der Bewerbungslage zeigt sich Meyer positiv überrascht: „Bislang haben wir alle Positionen recht gut besetzen können, aber es gibt gegenwärtig einfach eine sehr dichte Taktung an Auswahlverfahren.“ So bedeutet der Mitarbeiterzuwachs auch für die Personalverwaltung eine Menge Arbeit.

Die Neueinstellungen wirken sich natürlich auch auf den Haushalt aus. Insgesamt kosten die zusätzlichen Personalaufwendungen die Gemeinde 142 900 Euro. Die kann die Verwaltung aber locker stemmen, weil sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (plus 240 000 Euro) sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes (plus 279 000 Euro) positiv entwickeln. Zwar muss die Gemeinde im Gegenzug auch 153 000 Euro mehr Kreisumlage bezahlen, unter dem Strich steigen die allgemeinen Deckungsmittel aber um 377 500 Euro – also deutlich mehr als die für das Personal benötigten 143 000 Euro.

Parallel dazu verbessert sich auch die freie Liquidität, die sich um 4,6 Millionen Euro auf fast zehn Millionen Euro fast verdoppelt hat. „Damit können sowohl die Mehrauszahlungen dieses Nachtrags finanziert als auch die Kreditermächtigung von 2,6 Millionen Euro gestrichen werden“, resümiert die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Nachdenken müssen Meyer und seine Kollegen noch über einen Kredit über knapp 800 000 Euro, für den es Ende des Jahres einen Zinsanpassungstermin gibt. Hier haben die politischen Gremien zu entscheiden, ob die Gemeinde die neuen Zinsen mitgehen soll, ob der Kredit umgeschuldet oder auch komplett getilgt werden soll.