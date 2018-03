Die Nutzer sollen künftig "noch mehr Kontrolle"über ihre Daten erhalten. (Creative Commons Zero (CC0))

Es wird nicht ruhiger bei Facebook. Im Gegenteil: Von allen Seiten wird das soziale Netzwerk infolge des Datenskandals kritisiert. Nun geht das Unternehmen in die Offensive und kündigt weitreichende Änderungen an den Privatsphäre-Einstellungen an. Damit soll auch die neue EU-Datenschutzverordnung vor dem Stichtag im Mai umgesetzt werden. Demnach sollen die Nutzer künftig „noch mehr Kontrolle“über ihre persönlichen Informationen bekommen.

Wie Facebook-Managerin Erin Egan in einem Beitrag schreibt, hätten die letzten Wochen „gezeigt, wie viel mehr wir noch daran arbeiten müssen, unsere Regeln durchzusetzen und den Menschen zu helfen, zu verstehen, wie Facebook funktioniert und welche Optionen sie im Umgang mit ihren Daten haben“. Schon „seit geraumer Zeit“ arbeite man an den Änderungen, um die EU-Regeln einzuhalten.

Mit den Änderungen soll auch die neue EU-Datenschutzverordnung umgesetzt werden. (Facebook)

Künftig sollen die Privatsphäre-Tools also an einem Ort und gebündelt zu finden sein. Diese waren bislang auf etwa 20 Unterseiten verteilt. Außerdem wurden „veraltete Einstellungen“überarbeitet. Darüber hinaus wird es eine Funktion „Zugriff auf deine Informationen“ geben. Hier sollen die Nutzer ihre gesammelten Beiträge, Reaktionen, Kommentare sowie ihre Suchhistorie einsehen und einzelne Elemente auch löschen können.

Auch seine Informationspolitik will Facebook ändern: Die Mitglieder sollen umfassend und in einer „leicht verständlichen Sprache“ darüber informiert werden, wie die Daten gesammelt und verwendet werden. Daher werde es in den nächsten Wochen eine Aktualisierung der Nutzungsbedingungen sowie der sogenannten Datenrichtlinie geben. Wie Egan am Ende ihres Beitrages schreibt, solle es dabei nicht darum gehen, „neue Berechtigungen zum Sammeln, Nutzen oder Teilen von Daten zu erlangen - es geht allein um Transparenz“.