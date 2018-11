Beim Promi-Special von "Wer wird Millionär" verzockte sich Judith Williams komplett. Bei der 500.000 Euro-Frage lag sie daneben und fiel auf 500 Euro zurück. Jetzt will sie ihren Fehler wieder gut machen - mit Singen. (Getty Images / Alexander Hassenstein)

Als erfolgreiche Unternehmerin und als Investorin in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ hat Judith Williams in der Vergangenheit ein gutes Gespür für Geld bewiesen. Ihr goldenes Näschen kam ihr im jüngsten Promi-Special von „Wer wird Millionär?“ jedoch abhanden - sie verzockte sich bei einer kniffligen Quiz-Frage und stürzte von möglichen 500.000 Euro auf 500 Euro ab. Eine stattliche Summe floss da den sprichwörtlichen Bach runter, die im Zuge des alljährlichen RTL-Spendenmarathons hilfsbedürftigen Kindern zugutegekommen wäre. Wie Williams nach der Show in einem Instagram-Video verlauten ließ, will sie das Geld durch eigene Projekte wieder hereinholen.

„Ich habe ja gesagt, wenn ich meine Stimme wieder bekomme, und ich singe, wird das Geld vom Singen immer an eine wohltätige Organisation gespendet“, erklärte die 46-Jährige an ihre Follower gewandt. Sie kündigte an: „Jetzt muss ich mich disziplinieren, meinen Terminplan umstellen und ein Projekt auf die Beine stellen.“ Außerdem wolle sie den Gewinn ihres Buches „Wie Träume fliegen lernen“ der RTL-Initiative „Wir helfen Kindern!“ zur Verfügung stellen.

Das "WWM"-Prominenten-Special stand diesmal im Zeichen des RTL-Spendenmarathons für Kinder in Not, wie immer ging es darum, möglichst viel Geld für den guten Zweck zusammenzuquizzen. Dass ausgerechnet "Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams sich bei einer hohen Gewinnsumme verspekulierte, hätte dabei wohl niemand erwartet ...

Vor ihrer Zeit als erfolgreiche Geschäftsfrau studierte Williams klassischen Gesang an der Hochschule für Musik in Köln und Ballett an „Royal Academy of Music“ in London. Nach ihrem Abschluss übernahm sie zahlreiche Rollen in Musicals. Unter anderem war sie als Maria in „West Side Story“ zu sehen. Weil Mitte der 1990er-Jahre ein Tumor bei Williams entdeckt wurde, musste sie wegen einer Hormontherapie ihre Gesangskarriere aufgeben.