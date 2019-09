Geschäftsleute, Stadtteilpolitiker

sowie Interessierte aus der Nachbarschaft stießen am Donnerstag,

19. September, auf die Gründung des Findorffer Social Club an. Da die Premiere im Café Ihretwegen in der Neukirchstraße 44 so gut ankam, sind sich die Gastgeber einig: Die entspannte Ideenbörse, die Menschen aus allen Bereichen des Stadtteils zusammenbringt, soll zu einer festen Institution im Stadtteil werden. Dabei möchten alle nur das Eine: Das Quartier noch liebens- und lebenswerter zu gestalten. Der nächste Termin steht bereits fest: Am Donnerstag, 7. November, trifft sich der Findorffer Social Club im Ihretwegen.