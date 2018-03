Online-Finanzhandel

Social Trading unterliegt keiner strengen Reglementierung

Es ist ein Trend in der Finanzwelt - Social Trading. Nutzer sollen dabei von Expertenwissen anderer profitieren. Doch was so schön klingt, muss nicht immer passen.