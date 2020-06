Sie galt lange Zeit als Social-Media-Verweigerin, jetzt legte sich Jennifer Lawrence einen Twitter-Account zu, auf dem sie für den Kampf gegen Rassismus und Ungerechtigkeit eintritt. (2019 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Ihr Privatleben behütet sie wie den größten Schatz. Das bleibt auch weiterhin so, obwohl sich Jennifer Lawrence aktuell ganz überraschend einen Twitter-Account zugelegt hat. Die 29-jährige Schauspielerin will damit jedoch nicht ihre Fans mit Urlaubsschnappschüssen beglücken, oder an ihrem Liebesglück mit dem Galerist Cooke Marone teilhaben lassen. Vielmehr möchte die Oscar-Preisträgerin ihre enorme Bekanntheit nutzen, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Ihr großes Ziel ist, Rassismus und der Polizeigewalt ein Ende zu setzen. Seitdem Afroamerikaner wie George Floyd und Breonna Taylor von der Polizei ermordet wurden, protestieren Tausende Menschen weltweit für mehr Gerechtigkeit.

Aus diesem Grund steht Jennifers Twitter-Account in direkter Verbindung mit der US-Organisation „Represent Us“, die sich für eine Verbesserung des US-Rechtssystems einsetzt. Auf Twitter veröffentlichte die Schauspielerin bereits zwei Tweets. In einem Beitrag schrieb die 29-Jährige beispielsweise: „Nahezu jeder vierte Schwarze Mann in Amerika landet eines Tages im Gefängnis.“ Ein dazugehöriges Video verdeutlichte die Statistiken. Lawrence ergänzte: „Das Video erklärt, wie korrupt unser Rechtssystem ist und was wir tun können, um es zu ändern.“

Ihren zweiten Tweet widmete der Hollywoodstar Breonna Taylor. Die 26-jährige Afroamerikanerin wurde im März von Polizeibeamten erschossen. In dem Zusammenhang richtete Lawrence das Wort unter anderem an Daniel Cameron, den Generalstaatsanwalt von Kentucky, und bat ihn, die verantwortlichen Polizisten vor Gericht zu bringen. Dazu setzte Jennifer Lawrence den vielsagenden Hashtag „SayHerName“ (deutsch: „Sagt ihren Namen“).