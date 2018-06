„Wann ist es denn wieder soweit?“, hätten die Kunden gefragt. Eine Woche müssen sie sich noch gedulden, dann verwandelt sich der Garten am Sonntag, 17. Juni, „wieder in eine romantische Ausstellungsfläche“, kündigt Claudia Brookmann an. „Diverse Gastaussteller sowie gastgebende Deko-Experten gestalten mit viel Herz von 10 bis 18 Uhr ein Sommerfest, das mittlerweile zum sechsten Mal stattfindet.“ Der Eintritt ist frei.

Auch dieses Mal bietet die Inhaberin Kunsthandwerkern und Künstlern die Gelegenheit, sich und ihre Werke zu präsentieren: „Dazu gehören unter anderem Fotoarbeiten von Horst Wöbbeking, Gartenkunst aus der Raku-Werkstatt Worpswede, Bilder von Bernd Thiele, Mode aus Laden 17, Tischdecken aus Frankreich, Patchwork, Antikes, Strick- und Filzarbeiten, Upcycling-Lampen, Gartenstauden und vieles mehr.“ Wer zwischendurch Appetit oder Durst verspüre, könne am Bäckerstand, beim Coffee-Bike oder auch am Weinstand eine Bummelpause einlegen, kündigt die Veranstalterin an. Ihr Geschäft feiert im nächsten Jahr 40-jähriges Bestehen.

Wie in den Vorjahren lockt auch diesmal wieder eine Tombola mit attraktiven Preisen. Zu gewinnen sind unter anderem eine Übernachtung in einer Kapitänssuite in Bremerhaven oder Überraschungsmenüs eines Worpsweder Feinschmecker-Lokals. Den Erlös aus der Tombola werde sie auch in diesem Jahr wieder dem Worpsweder Jugendzentrum „Scheune“ für deren Jugendarbeit spenden, sagt Claudia Brookmann: „Beim Sommerfest vor zwei Jahren sind rund 500 Euro zusammengekommen.“