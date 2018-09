Zu einem ebenso informativen wie geselligen Sommerfest hatte der Verdener SPD-Ortsverein eingeladen und viele Mitglieder und Freunde kamen, obwohl das Sommerfest nicht gerade von der Sonne verwöhnt wurde.

Es fand in diesem Jahr auf Anregung von Dietmar Teubert erstmals auf dem Außengelände am Saumurplatz statt. Doch bevor es richtig los ging, gab es zunächst eine herzliche Begrüßung durch den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Gerad-Otto Dyck. Bürgermeister Lutz Brockmann kam ebenfalls immer wieder zu Wort, als er Fragen und Anregungen zur Verdener Kommunalpolitik beantwortete. Etliche Sozialdemokraten probierten ihr Leistungsvermögen am benachbarten Kletterpark aus oder erfreuten sich am Spiel auf der neuen Minigolfanlage. Mit einem Grillvergnügen und gemütlichen Plaudereien klang das rundum gelungene SPD-Sommerfest aus.