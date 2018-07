Vereine laden ein

Sommerfest im Kifkenbruch

FR

Bremen-Nord. Am Sonnabend, 21. Juli, findet auf dem Schützenplatz und in der Schützenhalle an der Hermann-Löns-Straße 16 das Sommerfest im Kifkenbruch statt – ein Fest mit einem bunten Programm für alle.