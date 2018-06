Nordic Ashtrays (Jules Szymanski)

. Gut, dass es im bremischen Hochschulalltag eine Konstante gibt: das „Sommerfest Vorstraße feat. Spittaler Straße“. Es zählt zu den größten von Studenten organisierten Festivals in Bremen. Seinen Ursprung hatte es vor 41 Jahren im Innenhof des kleinen Studentenwohnheims Vorstraße. 1977 versammelten sich dort die Bewohner und feierten mit Bier und Trommelmusik ein rauschendes Sommerfest.

Die Idee dahinter besteht immer noch – und doch hat sich bis heute einiges geändert: Nicht nur die Bewohner feiern ihr Sommerfest, sondern mittlerweile mehr als 7000 Gäste an zwei Tagen. Darunter befinden sich nicht nur Studierende. Damit die ganzen Gäste Platz finden, feiern sie nicht mehr nur im Innenhof des Wohnheims an der Vorstraße, sondern auch zwischen und um die Gebäude der Wohnheime an der Spittaler Straße. Organisiert wird das Ganze von den ansässigen Studierenden, die allesamt ehrenamtlich arbeiten. Das Team versucht dabei, so unkommerziell wie möglich zu bleiben und weiterhin ohne Eintritt und mit günstigen studentengerechten Preisen auszukommen.

Surfits (FR)

Dass das Vorstraßenfest mehr ist als eine Grillparty, beweist das musikalische Line-up des Festivals, das 13 Bands umfasst. Das zweitägige Event wird von einer großen Vielfalt und guten Mischung aus regionalen, nationalen und internationalen Künstlern durch ihre Auftritte unterstützt. Zwei Bühnen stehen dabei zur Verfügung. Auftreten werden: B6BBO, Passepartout, Hack Mack, Kyles Tolone, Mary Jane Killed The Cat, Nordic Ashtrays, Anne.fuer.sich, Friday, Konfeddi, Lion O. King, Modell Bianka, Petterson und Surfits.

Musikalischer Rundumschlag

Passepartout (FR)

Die zwei Bühnen sind der Dreh- und Angelpunkt an den beiden Festivaltagen. Passenderweise eröffnet die Band Friday musikalisch das Event am Freitag (19 Uhr). Sie teilt sich mit Petterson, eine Pop- und Rockband aus Bremen, sowie mit Mary Jane Killed The Cat, die Modern Krautrock aus Hamburg liefern, die Fleetbühne. Die Hofbühne wird ab 19.30 Uhr bespielt. Den Auftakt dort machen Anne.fuer.sich. Das Quintett hat sich vor gerade einmal gut einem Jahr als ein Abenteuerspielplatz für fünf Musiker gegründet, die in ihren persönlichen Vorlieben und musikalischen Sozialisationen kaum weiter auseinanderliegen könnten. Sie machen ihre Musik ausschließlich so, wie sie es für richtig halten. Anfang Mai haben sie ihr Debütalbum veröffentlicht. Nach ihnen entern Nordic Ashtrays die Bühne. Die Bremer haben vor anderthalb Jahren ihr aktuelles Album „Love, Peace & Ordinariness“ herausgebracht. Die Songs der siebenköpfigen Combo handeln von missglückten Kontaktaufnahmen und Liebesgeschichten, die sie in einem bunten Genremix aus Ska, Punk, Rock, Funk, Blues, Pop und Balkanbeats verpacken. Im Anschluss tritt die deutsch-französische Hip-Hop-Band Passepartout auf und beschließt den ersten Abend.

Musikalisch vielfältig geht es am Sonnabend weiter. Auf der Fleetbühne starten Konfeddi um 19 Uhr das Programm. Ende März erschien mit „Zwischen Pfandflaschen und Lichterketten“ die erste EP der Bremer Indie-Popper. Ab 20.30 Uhr übernimmt Lion O. King das Mikro. Hinter dem Namen verbirgt sich Leon Ostrowski, der bereits in diversen Konstellationen in der Hansestadt aufgetreten ist. Aktuell präsentiert er seine neue Soloscheibe „You Are God Too“, die beste Indie-Sommersongs vereint. Ab 22 Uhr ist der Name Programm, wenn Hack Mack stilicher reimt. Die „Bremer Schnauze“ zelebriert Boom Bap – gewürzt mit Reggae, Soul, Funk und Pop.

Konfeddi (FR)

Die Hofbühne betritt am Sonnabend ab 18 Uhr Modell Bianka, eine Indiepunkband aus Hannover mit Bremer Vergangenheit. Sie werden abgelöst von Surfits. Jamaikanischer Ska, hawaiianischer Surf, Power Punk aus Kalifornien – die Elmshorner Formation holt mit ihren Songs die Sonne in den Norden.

Drama, Gefühl, Wucht und Melancholie: Kyles Tolone gießen dies in dynamische und anspruchsvolle, zugleich kompakte und mitreißende Rockmusik. Ihr Sound wird ab 21 Uhr an bekannte Formationen wie Biffy Clyro, Kings Of Leon, Hundred Reasons und die frühen Coldplay erinnern.

Den musikalischen Rausschmeißer auf der Hofbühne geben B6BBO ab 23 Uhr. Die siebenköpfige Berufskapelle aus Berlin setzt auf handgemachte Tanzmusik zwischen Disco, Punk und Polkapop.

Astronautenausweis erarbeiten

Kyles Tolone (FR)

Doch nicht nur musikalisch ist das Sommerfest im Wohnpark am Fleet bunt und vielfältig. Für den Sonnabend ist ein Kindernachmittag (ab 14 Uhr) eingeplant. Dabei können die jungen Besucher – ganz im Zeichen des Raumfahrtjahres, in dem sich Bremen befindet – unter dem Motto „Weltraum“ an mehreren Stationen etwas über eben diesen lernen und sich einen „Astronautenausweis“ erarbeiten. Am selben Tag findet zudem ab 15.30 Uhr ein Poetry-Slam statt.

Selbst die Verköstigung der Besucher liegt an den zwei Tagen in studentischer Hand. Allerlei internationale Speisen und Gerichte werden selbst hergestellt und zu niedrigen Preisen verkauft. Das International-Food-Zelt soll in diesem Jahr mit einem noch breiteren Angebot auf dem Fest zu finden sein und bietet eine gute Alternative zum Grillstand.

Das „Sommerfest Vorstraße feat. Spittaler ­Straße“ findet am Freitag und Sonnabend, ­

8. und 9. Juni, auf dem Gelände der Studentenwohnheime der Vorstraße und der Spittaler Straße statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.sommerfest-vorstrasse.de.