Music Hall Worpswede feiert 25 Jahre

Sommerfest mit Musik und mehr

FMA-Osterholzer Kreisblatt

Worpswede (df). In diesem Jahr feiert die Music Hall Jubiläum und natürlich gehört dazu auch ein richtiges Fest mit Singen, Tanzen, gutem Essen und in schöner Atmosphäre – also allem, was eine gute Party ausmacht.