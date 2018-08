Mit vielen Erlebnissen und Erfahrungen sind 32 Jugendliche sowie das Leitungsteam Leona Fischer, Katharina Haltermann, Lydia Klose, Lajos Starke und Wolfgang Rekendt von der Sommerfreizeit der Evangelischen Jugend aus Norddänemark zurückgekehrt. 15 Tage der Ferien verbrachten die 13- bis 15-jährigen Jugendlichen in einem großen Selbstversorgerhaus am Ufer des Limfjordes. Das Haus liegt in der Nähe des kleinen Ortes Hvalpsund, umgeben von Wiesen und Wäldern und in direkter Nähe zum Wasser.

Kennenlernspiele, Show-Abende, thematische Arbeitsgruppen, ein Jugendgottesdienst, ein großes biblisches Fest und eine ganztägige Rallye, um Land und Leute besser kennenzulernen, waren nur einige der vielen Programmpunkte. Auch die unterschiedlichen Kreativ-Workshops, ein großer Quizabend, die gemeinsamen Badezeiten und die allabendlichen Gute-Nacht-Runden kamen bei den Jugendlichen gut an. 14 Tage ununterbrochener Sonnenschein trugen auch zur guten Freizeitstimmung bei.

Nach den Sommerferien wird es noch einen Fotoabend zur Dänemarkfreizeit geben. Aber auch die anderen Angebote der Evangelischen Jugend wie der Achimer Jugendkeller bieten gute Möglichkeiten, die Kontakte aufrecht zu halten.