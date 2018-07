Das traditionelle Sommergrillen des CDU-Stadtverbands Syke fand auf dem Eschenhof von Gisela Einhaus statt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des CDU-Stadtverbands, Ralf Eggers, berichtete der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig über die aktuelle Lage in Berlin.

In lockerer Runde diskutierte Knoerig mit 25 CDU-Mitgliedern über die Bildungs- und Sozialpolitik sowie die Wirtschafts- und Verteidigungspolitik. Besonders freute sich Ralf Eggers, dass er an diesem Nachmittag ein neues Mitglied begrüßen konnte. Am Grill sorgte Peter Ehrt für das leibliche Wohl der Gäste.