Dreharbeiten bringen immerhin ein bisschen Geld: Caro und Andreas Robensm hier in der TVNOW-Doku "4 Fäuste für Mallorca". (TVNOW / 99pro media)

50.000 Euro - so viel gewinnt das Siegerpaar in der RTL-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“. Im Fall von Andreas und Caro Robens ist diese stattliche Summe nun schon nach knapp drei Monaten restlos aufgebraucht. Wegen der Corona-bedingten Schließungen seiner Fitnessstudios leidet das Paar unter massiven Existenzängsten, wie es nun gegenüber der „Bild“ erklärte.

„Uns geht's beschissen, es ist alles trostlos“, sagte Caro Robens der Zeitung. „Wir fangen langsam an, uns richtig Sorgen zu machen. Die Reserven werden immer kleiner.“ Ihr Ehemann Andreas Robens ergänzte: „Wir haben immer mehr Schiss, dass hier komplett alles zugrunde geht.“ Viele ihrer Freunde auf Mallorca hätten bereits ihr gesamtes Hab und Gut verkaufen müssen, erklärte Caro Robens.

Am 1. November 2020 gewannen die Kult-Auswanderer Caro und Andreas Robens "Das Sommerhaus der Stars". (2019 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Caro und Andreas Robens: „Extrem hohe laufende Kosten“

Eigentlich sei geplant gewesen, von den 50.000 Euro, welche sie im „Sommerhaus der Stars“ gewonnen hatten, in den Urlaub zu fahren. Doch inzwischen musste das Geld anderweitig investiert werden: „Wir haben davon unseren Mitarbeitern ihre Löhne bezahlt und in unsere Läden investiert, Klimaanlagen eingebaut, weil wir dachten, das war der erste und letzte Lockdown“, erklärte Andreas Robens.

Doch mit dem erneuten Lockdown stiegen die Kosten weiter: „Das Problem sind weniger die nicht vorhandenen Einnahmen als vielmehr die extrem hohen laufenden Kosten. Jeder Monat kostet uns mindestens 7.000 Euro, darunter Mieten, Personal, Strom, Wasser, Alarmanlagen, Telefone etc. Diese Kosten sind das große Problem!“, erklärte Caro Robens.

„Zwei Monate und dann ist Sabbat“

Was die kommende Urlaubssaison angeht, versucht die 41-Jährige optimistisch zu bleiben: Die Leute sehnten sich nach Reisen. Allerdings wisse derzeit noch keiner, wie die Pandemie-Lage in ihrer Wahlheimat im Mai oder Juni wirklich aussehe. „Lange halten wir das nicht mehr durch. Sagen wir mal so, bis zwei Monate und dann ist Sabbat“, erklärte ihr 54-jähriger Ehemann. Ihre einzige Möglichkeit, derzeit Geld zu verdienen, seien ein paar Dreharbeiten und Werbung auf Instagram, erklärte Caro Robens. Zudem produziere das Paar, das über die VOX-Auswanderersending „Goodbye Deutschland“ beakannt wurde, derzeit einige Online-Trainingvideos.

Caro und Andreas Robens betreiben zwei Fitnessstudios auf Mallorca. Ähnlich wie in Deutschland müssen diese bis mindestens 15. Feburar geschlossen bleiben.