Edeltraut Heins aus der Boutique Kai erfindet sich ständig neu – wie auch die Mode, die sie verkauft. Einmal monatlich, immer am ersten Freitag, öffnet sie ihre Boutique für besondere Events bis 20 Uhr. Am 7. September beispielsweise ist ein Modeabend für Gehörlose geplant. Eine Dolmetscherin für Gebärdensprache ist den Abend über anwesend, erläutert die Mode und klärt Fragen. Die aktuelle Sommermode muss jetzt raus, denn Kreativität braucht Platz. Heins hat auf den Modemessen viele neue Modelinien von angesagten, aber auch unbekannten Designern gekauft, die jetzt in die Auslagen sollen. Es wird also Zeit, sich sein Sommerschnäppchen zu sichern.