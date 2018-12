Für die Straßenbahnen und Busse der BSAG gelten an Heiligabend und Silvester Sonderfahrpläne. (FR)

An Heiligabend und an Silvester gelten Sonderfahrpläne für Straßenbahnen und Busse. Das teilt der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) mit.

Am Heiligabend, 24. Dezember, verkehren die Bahnen und Busse der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) bis 14 Uhr, in Bremen-Nord bis 15 Uhr.

Die VBN-Nachtschwärmerlinien N12 (Kirchweyhe – Brinkum – Bremen), N26 (Wildeshausen – Ganderkesee – Delmenhorst – Bremen), N27 (Oldenburg – Kirchhatten – Wildeshausen), N61 (Hagen – Schwanewede – Bahnhof Vegesack), N62 (Osterholz-Scharmbeck – Ritterhude – ARENA – Bremen), N63 (Zeven – Tarmstedt – Grasberg – Lilienthal (– Bremen), N67 (Worpswede – Lilienthal – Bremen), N68 (Hagen – Hambergen – Osterholz-Scharmbeck), N73 (Bassen – Oyten – Bremen) und N74 (Achim-Baden – Achim – Bremen) fahren gar nicht.

An Silvester, 31. Dezember, gilt für die Bahnen und Busse der BSAG in Bremen-Stadt bis gegen 14 Uhr (in Bremen-Nord bis 15 Uhr) wieder der Samstagsfahrplan. Der Nachtverkehr wird erheblich verdichtet: Die Nachtlinien fahren von 00.10 Uhr bis 4.30 Uhr alle 20 Minuten ab Bremen Hauptbahnhof und dann noch halbstündig um 5.00, 5.30 und 6.30 Uhr. Die weiterführenden Nachlinien N6 und N94 fahren entsprechend. In Bremerhaven fahren in der Silvesternacht die Linien 502 und der Moon-Liner (ML) ab 1.00 Uhr in einem 30-Minuten-Takt, sodass die Fußgängerzone alle 15 Minuten angebunden ist.

Die Nachtlinien N12, N63, N67, N73 und N74 fahren wie an normalen Wochenenden, die N25 verkehrt in der Silvesternacht zwischen Oldenburg und Wardenburg im Halbstundentakt. Die Nachtlinien N26, N27, N61, N62 und N68 sowie die Nachteule Ammerland mit den Linien N31, N32, N34 und N35 verkehren Silvester nicht.

Der VBN rät allen Fahrgästen, sich zu Heiligabend, Weihnachten und Silvester rechtzeitig über die dann geltenden Fahr- und Sonderfahrpläne zu informieren. Alle Einzelfahrpläne sind über die Fahrplaner-App einsehbar. Sämtliche Informationen finden sich auch unter www.vbn.de. Für Tarif- und Fahrplanauskünfte steht außerdem an 24 Stunden die VBN-Serviceauskunft unter der Rufnummer 0421-596059 zur Verfügung.