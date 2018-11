30 bis 17 Uhr auf Gut Sandbeck in Osterholz-Scharmbeck statt.

Wie der Titel bereits sagt, wird die Kreismusikschule Osterholz das Kunst- und Kulturzentrum Gut Sandbeck musikalisch mit Leben füllen und einen Einblick in die Leistungen ihrer Schüler präsentieren. Im halbstündigen Rhythmus jeweils zur halben und zur vollen Stunde finden parallel in den Vortragsräumen über den Nachmittag verteilt Konzerte am laufenden Band von jeweils rund 20 Minuten Dauer statt. Jeder Besucher bekommt so die Möglichkeit, sich sein eigenes Konzertprogramm aus dem Repertoire von Solo- und Kammermusikbeiträgen sowie dem Spektrum von Rock, Pop bis Klassik zusammenzustellen: viele kleine Konzerte mit mehr als 50 Musizierenden von 20 Lehrkräften der Kreismusikschule Osterholz – insgesamt rund 100 Minuten reine Musikvorträge.

Hinzu kommt das Eröffnungskonzert unter dem Titel „Podium junger Künstler“. Dieses Konzert wird von 14.30 bis etwa 14.50 Uhr in der großen Scheune von jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der studienvorbereitenden Ausbildung an der Kreismusikschule und dem Percussion-Ensemble Trick Stick gestaltet. Abgerundet wird das Angebot durch das Musikschulcafé und einen Infostand. Der Eintritt ist frei.

Frei sind auch noch Plätze für den Adventsgroove der Kreismusikschule Osterholz. In diesem generationsübergreifenden Projekt wird in diesem Jahr neben groovigen Gospels und gefühlvollen Taizé-Gesängen auch ein wenig Nina Hagen und poppig „Rocking around the Christmas tree“ gesungen. Alles im zwei- bis vierstimmigen Satz, sodass geübte und ungeübte Sängerinnen und Sänger zwischen zehn und 70 Jahren herzlich eingeladen sind.

Probentermine sind jeweils am Sonnabendvormittag am 17. und 24. November und am 1. Dezember jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Kreismusikschule Osterholz auf Gut Sandbeck in der Sandbeckstraße 13 sowie außerdem am Sonnabend, 8. Dezember, von 12 bis 14 Uhr mit anschließender Präsentation um 14.30 Uhr in der St. Willehadi-Kirche in Osterholz-Scharmbeck.

Der Workshop wird von der Gesangspädagogin Meike Heegardt geleitet; die Kosten betragen pro Person 37 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen gibt es im Büro, unter der Rufnummer 0 47 91 / 50 99 oder per E-Mail an info@musikschule-ohz.de.