Und wie der Name Luv und Lee vom diesjährigen Ferienspaß-Fahrradtörn des Ortsverein Lilienthal vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) unter der Leitung von Laura-Loreen Frese, Marc Behrens, Robin Stolz und Peter Frese vermuten ließ, ging die Reise wieder ans Meer. Maritim wurde es gleich zu Anfang der Fahrt, als die Räder nach 17 Kilometern an Bord des Hal-Över-Schiffes „Oceana“ rollten. Frühstückspause an Bord bei einer abwechslungsreich vorbeiziehenden Weserlandschaft – Fahrradfahren ohne Treten, so kann es bleiben. Aber ab Bremerhaven wurde es ernst.

Nun folgte eine Hafenrundfahrt auf zwei Rädern. Vorbei an großen Schiffen und entlang der Küste von Land Wursten zeigte der Kurs immer weiter Richtung Norden. Doch der Meeresgott Neptun meinte es gut mit den Nordseeradlern. Es ging leewärts. Das heißt: Eine leichte Brise schob sie auf einem sehr schönen Fahrradweg Cuxhaven entgegen. Heideflächen und Kiefernwälder auf der rechten Seite und links das Meer bis in die Unendlichkeit. Klar, dass sie abends nichts in der Jugendherberge hielt. Auf Krebssuche an Strand und Watt, bis die Sonne am Horizont versank. In Cuxhaven blieben sie auch am nächsten Tag, genossen das Meer und standen nach dem Abendessen noch an dem Seezeichen Kugelbaake, dem nördlichsten Punkt von Niedersachsen. Doch wieder lockte die Ferne.

Das nächste Ziel lag in Schleswig-Holstein. Bis Glückstadt an der Elbe waren es 65 Kilometer – und die Sonne brannte. Die Radfahrer verbrauchten an diesem Tag pro Person über 3,5 Liter Flüssigkeit. Aber auf der Elbfähre gab es zur Belohnung als abendliche Vorspeise Bockwürstchen. Wie gerne wären sie an diesem heißen Sommertag baden gegangen. Aber das holte die Feriengruppe am nächsten Tag nach. Zunächst unfreiwillig, denn die Kinder wollten auch etwas für die Armmuskulatur tun und machten mit Kanus Glückstadts Kanäle unsicher. Wie schnell ein Kanu bei mangelndem Gleichgewicht kentern kann, erlebten einige Kindern der Gruppe schon nach der ersten Flussbiegung. Doch diese Wasserung fand schnell Nachahmer, denn am Anleger zum Kanupiknick hielt es keinen mehr an Land, und die Kinder genosse ausgiebig und fröhlich die wohltuende Erfrischung des Schwarzwassers. Am Abend noch eine letzte Meeresbrise, dann ging es wieder auf Südkurs.

Einmal quer durch das Elbe-Weser Dreieck. Mit jedem Kilometer kamen sie dem Zuhause näher. Nun wurde alles etwas kleiner. Die Oste wurde mit einer Pramfähre, einer sogenannten Seilfähre bei dem Dörfchen Brobergen überquert und auch das Jugendgästehaus im Bremervörde war herrlich überschaubar und gemütlich. Nach dem Abendessen eine Wanderung um den Vörder See oder lieber baden? Die Antwort war doch klar. Kurze Zeit später tobte die Gruppe ausgelassen im Wasser.

Es kam der sechste Tag und die endgültige Heimreise. Nach 320 Fahrradkilometern mit ein paar mal abgesprungener Kette, verrutschtem Gepäck, aber ohne Unfall und Panne, ohne Regen, aber mitunter richtig nass geworden, kam die Gruppe am Freitag, 3. August, ausgelassen und fröhlich wieder in Lilienthal an. Kann das noch getoppt werden? Die verantwortlichen Leiter vom Deutschen Roten Kreuz sind glücklich und dankbar über jede gelungene Ferienspaß-Fahrradreise. Sie wissen aber auch: Es wird nicht einfach, diesen Anspruch an Erlebniswert zu halten.

Und welche Tour wird für das nächste Jahr geplant? „Genaues wissen wir noch nicht“, sagen die verantwortlichen Tourenleiter, denn dieses Jahr hatten sie Anfragen von Eltern etwas jüngerer Kinder. Auch denen möchten sie eine erlebnisreiche und von Abenteuer gewürzte Fahrradreise nicht vorenthalten. Die Planung läuft in den nächsten Wochen an und mit der Unterstützung der Gemeinde Lilienthal sowie des DRK-Ortsvereins haben diese interessanten Aktionen im Rahmen des Ferienspaßprogramms weiterhin eine Zukunft. So der Appell vom Planungsquartet Robin Stolz, Laura-Loreen Frese, Marc Behrens sowie Peter Frese und sie schauen schon mit Vorfreude auf die Sommerferien 2019.