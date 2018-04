Das war ein toller Ausflug“, so ein Mädchen der Mittwochsgruppe der Lebenshilfe Syke, nachdem sie und ihre Freunde von Ballermann-Rancherin Annette Engelhardt eine Erinnerungs-CD an den Besuch auf der Ranch erhalten hatte. Bei schönstem Frühlingswetter hatte sich die Mittwochsgruppe – sieben Kinder sowie die Betreuerinnen Stefanie Libkemann, Marina Dikmann, Jessica Mennen und Katja Kuhlmann-Franke – auf den Weg nach Blockwinkel gemacht, um die Esel und Pferde der Ballermann-Ranch zu treffen.

Gerne nahm Annette Engelhardt die fröhliche und sehr herzliche Gruppe in Empfang und führte sie über die Ranch, wobei der Pferdestall mit den Pferden und den freilaufenden Eseln Yoshi und Maxi natürlich das Größte war. Als Dank für die nette Führung erhielt Annette Engelhardt sogar noch eine kleine Spende der Mittwochsgruppe und versprach, dass diese den Hunden und Katzen im Tierheim Lindern bei Sulingen zugute kommen wird. Bevor die Kinder von ihren Eltern später in Syke wieder abgeholt wurden, ging es von der Ballermann–Ranch aus noch auf ein Eis in eine Eisdiele.