Sonya Kraus hat genug von der Corona-Krise und der Zeit zu Hause. "So langsam drehe ich durch", gesteht die Fernsehmoderatorin. (2019 Getty Images / Hannes Magerstaedt)

Wegen der Corona-Pandemie verbringen viele Prominenten ihre Tage aktuell zu Hause - darunter auch Fernsehmoderatorin Sonya Kraus. Doch diese Zeit sei für sie nicht leicht, wie sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ verrät. „Ich habe jetzt 24/7 meine Jungs. Und da wir auch noch vor der Corona-Krise eine Magen-Darm-Grippe hatten, habe ich jetzt schon sieben Wochen die Monster am Hals, und so langsam drehe ich durch“, gesteht die 46-Jährige.

Vor allem die Kontakte zu Freunde und Familie vermisse sie sehr. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so brutal ist“, räumt Sonya Kraus ein. Zumindest ihre Mutter habe sie allerdings in der Nähe. „Ich habe meine Mama bei mir im Haus und bin total vorsichtig, wen ich reinlasse.“ Neben den persönlichen Kontakten fehle ihr außerdem das Reisen. „Ich war noch nie fünf Wochen an einem Fleck.“

