Wette verloren: Sophia Thomalla steht vor dem erschaffenen Eiszapfen - und muss nun ihre Wettschulden einlösen. (Jägermeister)

Eine Sophia Thomalla löst ihre Wettschulden ein. Weil die Schauspielerin eine Promi-Wette gegen den bekannten Illusionisten Farid verlor, wird die 29-Jährige nun einen Auftritt der ganz besonderen Art hinlegen. Doch was hatte sie gewettet? Bei seiner „The Art of True Illusion“-Tournee erschuf Farid in einem bislang nie gesehenen Experiment einen (mit Jägermeister befüllten) Sieben-Meter-Eiszapfen aus dem Nichts - und das an einem ausgelosten Ort, hundert Kilometer entfernt. Thomalla hatte verständlicherweise daran gezweifelt, dass ihm das gelingen würde.

Beide wetteten: Sollte Thomalla gewinnen, würde sich Farid ein Tattoo mit ihrem Namen stechen lassen. Würde hingegen der Zauberkünstler als Sieger aus der Wette gehen, müsste die Berlinerin einen ähnlich großen Auftritt hinlegen. Dann kam der spannende Moment: Zusammen mit einem Gast aus dem Publikum flog Thomalla vom Show-Ort Hannover direkt ins über hundert Kilometer entfernte Athenstedt. Und tatsächlich: Dort war der gigantische Eiszapfen bereits aus der Luft zu erkennen. Das spektakuläre Experiment war geglückt, Farid hatte die Wette gewonnen.

Sophia Thomalla wettete, dass Farids Experiment scheitern würde. (Jägermeister)

Und Sophia Thomalla hält ihr Wort - und löst die Wettschulden bald ein: Am 8. Juni wird sie gemeinsam mit einer Blaskapelle live beim „Rock am Ring“-Festival vor vielen Tausend Zuschauern performen. Was die Fans genau zu erwarten haben, steht indes noch nicht fest.