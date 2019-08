In Murkens Hof musiziert sie am Sonnabend, 14. September, ab 19 Uhr gemeinsam mit Streichern der Bremer Philharmoniker, dem „Quartetto Con Brio“ unter der Leitung von Stefan Drabek. Diese spannende Zusammenarbeit entstand während ihrer letzten CD Produktion. Erstmals wird an diesem Abend ein komplettes Konzert mit Streichern zu hören sein.

Tickets gibt es im Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße 25, und an der Abendkasse.