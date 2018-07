August, ab 18 Uhr in der Gaststätte Zum Drommelbeck in Hohenaverbergen statt. Für das Essen einschließlich Dessert bezahlen Mitglieder des Sozialverbands 15 Euro pro Person und Nichtmitglieder 17 Euro. Friedel Koch, Vorsitzender des Armsener Ortsverbands, wird zwischendurch über Aktuelles aus dem Verbandsgeschehen berichten. Der Vorstand freut sich auf ein paar schöne und unterhaltsame Stunden mit den Anwesenden. Verbindliche Anmeldungen sind bis zum 1. August telefonisch zu richten an Friedel Koch (0 42 38 / 439), Bernd Hartendorf (0 42 38 / 13 37), Irmgard Schadek (0 42 38 / 10 54) oder Heide Gildmann (0 42 38 / 94 33 36).