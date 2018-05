Juni, um 11 Uhr im Gasthaus Zum Drommelbeck in Hohenaverbergen statt. Während des Frühschoppens wird kurz über Neues aus dem Sozial- und Verbandsbereich informiert. Für musikalische Unterhaltung werden wieder die Armser Heidruns sorgen. Die Kosten für das Büfett betragen für Mitglieder 19 Euro pro Person, Nichtmitglieder zahlen einen Euro mehr. Verbindliche Anmeldungen sind bis spätestens Montag, 4. Juni, telefonisch zu richten an Friedel Koch (0 42 38 / 439), Bernd Hartendorf (0 42 38 / 13 37), Irmgard Schadek (0 42 38 / 10 54) oder Heide Gildmann (0 42 38 / 94 33 36). Der Ortsverbandsvorsitzende Friedel Koch freut sich – nach dem Motto „Mal raus aus dem Alltag“ – auf ein paar frohe und unterhaltsame Stunden in geselliger Runde.