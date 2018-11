Heino Kruppa (von links) und Edeltraut Berger (beide SOVD), Hospizleiterin Alena Barkowski und Joachim Wittrien (SOVD) bei der Übergabe eines der Spendenschecks.

Vorsitzender des Kreisverbands, überreichte der Leiterin des Hospizes Lilge-Simon-Stift in Schönebeck, Alena Barkowski, einen Scheck über 500 Euro. In dem Hospiz werden jährlich über 100 schwerstkranke Menschen in ihren letzten Lebenswochen gepflegt und begleitet. Durch die Zuwendung kann zum Beispiel der wöchentliche Besuch eines Therapiehundes finanziert werden. „Gern würden wir dieses Projekt weiterführen. Jede Spende tut hierfür ihren Beitrag“, freute sich die Hospizleiterin.

Auch Marcus Heine, Vorsitzender der Nordbremer Lebensmittelhilfe, freute sich über einen Scheck über 500 Euro. Der Verein erhält keine öffentlichen Mittel. Rund 120 bedürftige Familien bekommen in den Blumenthaler Vereinsräumen Lebensmittel, organisiert von rund 35 Ehrenamtlichen. Zum besonderen Service der Nordbremer Lebensmittelhilfe gehört die Belieferung von Bedürftigen, die nicht mehr mobil sind. „Gerade diese Arbeit für die Ärmsten der Armen wollen wir unterstützen“, sagte Wittrien, „sie dürfen nicht ausgegrenzt werden. Für uns ist dies ein wichtiger Beitrag zur Teilhabe am Leben.“

Um Teilhabe am kulturellen Leben ging es bei der dritten Spende: Der SOVD-Kreisverband übernahm mit 250 Euro die Patenschaft für fünf Kinder, damit diese Schwimmen lernen können. Nach dem Tod eines fünfjährigen Kindes im örtlichen Freibad hatte sich die Blumenthaler Bürgerstiftung für die Initiative stark gemacht.