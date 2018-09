Der SOVD Weyhe lädt für Donnerstag, 20. September, 15 Uhr, zu einem gemütlichen Kaffeenachmittag in den Kirchweyher Hof ein. Unterstützt wird der Kaffeenachmittag durch Angelika Garbsch, eine zertifizierte Tanzleiterin für Tanzen im Sitzen: Das ist Bewegung zu Musik ohne jeden Leistungsdruck. Dabei steht die Tanzfreude im Vordergrund, und ganz nebenbei werden Beweglichkeit, Koordination, Reaktion, Gedächtnis, Ausdauer und nicht zuletzt die Lachmuskeln aktiviert. Selbstverständlich werden an diesem Nachmittag auch Kaffee und Kuchen gereicht. Die Kosten betragen 7 Euro pro Person. Anmeldungen werden bis zum 17. September erbeten an Rudolf Dyk, entweder unter der Telefonnummer 0 42 03 / 78 34 57 oder unter der E-Mail-Adresse r.dyk@ewe.net.