Dieses Mal sind alle Gäste willkommen, sich an einem bunten Quiz mit unterschiedlichen Aufgaben zu beteiligen. Die Tischgemeinschaften werden an diesem Nachmittag gegeneinander spielen und sich in unterschiedlichen Bereichen miteinander messen. Dabei geht es nicht nur um Wissensfragen, sondern auch um Kreativität und gutes „Handgefühl“. Zuviel Ehrgeiz ist allerdings schädlich, denn auch das Glück spielt eine große Rolle und im Vordergrund stehen natürlich der Spaß und die Freude. Durch den Nachmittag führt Jürgen Weemeyer von vacances, mobiler Sozial- und Pflegedienst. Selbstverständlich werden auch an diesem Nachmittag Kaffee und Kuchen gereicht. Die Kosten betragen 7 Euro pro Person. Anmeldungen werden bis zum 15. Februar erbeten bei Rudolf Dyk unter der Telefonnummer 0 42 03 / 78 34 57 oder unter der E-Mail-Adresse r.dyk@ewe.net.