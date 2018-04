Ursprünglich entstanden ist die Firma aus dem Unternehmen Max Nauman, das vor 80 Jahren mit dem legendären Bergmann-Honig begann und bis vor vier Jahren seinen Sitz noch in den Uesener Finien hatte. Durch die Übernahmen der Kaffeefirmen Schlüter, Schilling und Ogo expandierte Jungborn sehr stark und arbeitet nun seit 2002 als Katalog-Bestellunternehmen und als Jungborn-Shop online. Mittlerweile Teil des Versandhauses der Klingel-Gruppe, konzentriert sich der Standort Achim auf das Sortiment besonderer Lebensmittel und den Vertrieb von Süßigkeiten, Kuchen, Torten, Pralinen, Weinen, Likören, Kaffees und Dekoartikeln. 1500 von Lieferanten produzierte Artikel sind es, die es so in keinem Supermarkt oder Discounter gibt.

129 Beschäftigte – überwiegend weiblich – sorgen in Achim dafür, dass gemäß dem Firmenmotto “Bei Jungborn gibt’s immer was Besonderes” den Kunden ein besonderer Genuss versprochen werden kann und vieles sich auch als Geschenk eignet, so Geschäftsführer Jürgen Knecht. Bei einem Rundgang wurde die SPD-Delegation durch den Geschäftsführer, Einkaufsleiterin Claudia Rose und Lagerleiterin Helga Schmidt auch darüber informiert, wie die Kundenpakete aus Hoch- und Niedrigregalen an den Förderbändern zusammengestellt und gepackt und dann fünfmal pro Tag versendet werden. Täglich gehen im Schnitt weit mehr als 2000 Pakete auf die Reise – in der Weihnachtszeit 2017 waren es einmal sogar 5867, und auch in der Zeit vor Ostern herrschte wieder Hochbetrieb.

Nachdem Jungborn 2014 ins Efefirat-Gebäude an den Neuen Finien gezogen war, gelang es 2016, die Umsatzmarke von 30 Millionen Euro zu übertreffen. Geschäftsführer Knecht plant, die Angebotsnischen weiter zu nutzen und die Verbraucher mit besonderen Waren und individueller Ansprache zu erreichen. Davon und von diesem in Achim doch recht unbekannten Unternehmen war die SPD-Gruppe in Begleitung des Wirtschaftsförderers der Stadt, Martin Balkausky, besonders beeindruckt.