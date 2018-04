xxxx xxxxx xxx

Sozialisten wählen neuen Parteichef

dpa

Paris. Die ums politische Überleben kämpfenden französischen Sozialisten haben den bislang eher unbekannten Politiker Olivier Faure zu ihrem neuen Parteichef ernannt. Die Teilnehmer eines Parteitags im Pariser Vorort Aubervilliers hoben den 49-Jährigen am Sonnabend mit einer Abstimmung per Handzeichen offiziell in das Amt.