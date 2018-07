Die Tagesfahrt des SOVD-Ortsverbands Kirchweyhe nach Lauenburg und zum Schiffshebewerk Scharnebeck war ein schöner Erfolg. 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, dieses Industriewerk zu erleben.

Die Fahrt ging auf direktem Wege nach Lauenburg an der Elbe. Hier stand in der „Lauenburger Mühle“ das Mittagessen parat. Wer mochte, konnte sich die Windmühle noch ansehen. Dann ging es in Hohnstorf bei Lauenburg aufs Schiff. Die Fahrt führte über den Elbeseitenkanal nach Scharnebeck. Unterwegs gab es ein Stück Obstkuchen und Kaffee. In Scharnebeck angekommen, führte die Fahrt durchs Schiffshebewerk. Der Kapitän berichtete, dass das 1975 fertiggestellte Schiffshebewerk Scharnebeck zu dieser Zeit das größte der Welt war.