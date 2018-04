Weyhe-Kirchweyhe

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sozialverband lädt zum Spargelessen ein

FR

Weyhe-Kirchweyhe. Am Sonnabend, 26. Mai, treffen sich Mitglieder und Gäste des Kirchweyher Ortsverbands des Sozialverbands Deutschland um 12 Uhr zum Spargelessen in Schierloh’s Gasthaus in der Felder Straße 61 in Riede-Felde.