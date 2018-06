Großer Bahnhof für den 36-jährigen Tim Juschkat (im Bild Mitte rechts): Der Ausnahmeschütze vom Schützenverein Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt sammelt bei der Landesmeisterschaft des Nordwestdeutschen Schützenbundes reihenweise Medaillen. Deshalb standen die Vereinskollegen Spalier und ließen ihn hoch leben. Zahlreiche Umarmungen und ein Gläschen Sekt durften natürlich nicht fehlen.

Tim Juschkat hatte bereits vor Wochen in einem packenden Luftgewehrfinale der Herren I in Bassum Silber geholt. Später folgte beim SV Heidberg-Falkenberg im 30-Schuss-Kleinkaliber-Wettbewerb 50 m Bronze. Nunmehr setzte der 36-Jährige dem ganzen die Krone auf: In Hahn gewann er den Titel in der Disziplin KK-Gewehr 100 m und außerdem in Oldenburg Silber im Dreistellungs-Wettbewerb mit knieend, liegend und stehend.

„Mein Schwachpunkt war dieses Mal das Knieendschießen, das ich aber mit tollen 99er-Serien liegend und zwei 92er-Serien stehend wieder gut gemacht habe“, erklärte der von Mona Elling betreute Schütze. Silber gewann in der gleichen Disziplin der für Schwarme gestartete Rolf Beneke (Di-Do-Ho, Mitte links) bei den Herren III.