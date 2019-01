ISU-Sprecher Henning Sittauer gewährt im Interview erste Einblicke in ein abwechslungsreiches Programm.

Im vergangenen Jahr feierte die ISU ihr 30-jähriges Bestehen. Wie sieht Ihr persönlicher ISU-Rückblick auf das Jubiläumsjahr aus?

Henning Sittauer: Vor allem positiv. Wir hatten eine gelungene Jubiläumsfeier im Meyerhof, dazu weitere interessante Veranstaltungen wie die Öffentlichkeitsveranstaltung mit Peter Gagelmann, die Betriebsbesichtigung bei der Firma Carl Ostermann Erben in Stuhr, die ISU on Tour bei Airbus, einen Vortrag zur neuen Datenschutz- Grundverordnung und mehr. Zudem freuen wir uns über eine erfolgreiche Mitgliederentwicklung. Zehn neue Unternehmen haben wir 2018 in unseren Reihen begrüßt.

Das Veranstaltungsjahr 2018 klang wie gewohnt mit dem beliebten Stuhrer Weihnachtsmarkt, der traditionell von der ISU und der Gemeinde organisiert wird, aus. Welchen Eindruck hatten sie von dem 31. Budenzauber rund um das Stuhrer Rathaus?

Der Stuhrer Weihnachtsmarkt war mit rund 12 000 Besuchern, die sich über unsere gelungene Angebotsvielfalt freuten, an beiden Tagen wieder ein voller Erfolg. Die Stimmung und die Atmosphäre wurden ebenfalls von vielen gelobt – zum Ambiente trug natürlich der leichte Schneefall am Sonnabend bei. Die Standbetreiber zeigten sich äußerst zufrieden. An dieser Stelle muss ich auch einmal die gute Zusammenarbeit zwischen der ISU und der Gemeinde Stuhr erwähnen.

Der Weihnachtsmarkt zieht neben zahlreichen Stuhrern auch immer mehr Besucher aus der gesamten Region an. Wie erklären Sie sich den Erfolg dieser Veranstaltung?

Ich denke, dass es zum einen an dem besonderen Flair und zum anderen an der Größe des Markts liegt. Er ist nicht zu groß und nicht zu klein, bietet dazu ein großartiges Angebot an Kunsthandwerk, guten Möglichkeiten, um Weihnachtsgeschenke zu shoppen und dazu eine sehr vielfältige kulinarische Auswahl. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei und das zeigt sich eben auch an der großen Anziehungskraft, die längst über die Gemeindegrenzen hinausgeht.

Neues Jahr – neues Veranstaltungsprogramm. Was erwartet die ISU- Mitglieder 2019?

Anfang Mai wird es dem Anlass entsprechend eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten für das Stuhrer Bürgermeisteramt geben. Des Weiteren bieten wir unseren Mitgliedern wieder eine ISU on Tour, eine Betriebsbesichtigung und eine Outdoor-Veranstaltung an. Ganz neu ist ein ISU-Frühstück mit spannenden Referenten. Und zum Jahresausklang treffen wir uns sicherlich alle auf dem Stuhrer Weihnachtsmarkt – wie gewohnt am dritten Adventswochenende.

Welche Rolle übernimmt die ISU bei dem Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt im April?

Die Hauptorganisation des Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkts erfolgt zwar durch die Brinkumer Interessengemeinschaft. Wir als ISU unterstützen sie jedoch bei einigen organisatorischen Arbeiten und natürlich sind viele ISU-Mitglieder selbst als Aussteller auf dem Markt vertreten.

Auf welche ISU-Veranstaltung freuen Sie sich persönlich ganz besonders?

Ein Highlight wird sicherlich die Öffentlichkeitsveranstaltung im November werden, zu der wir den Anwalt, Streitschlichter und unterhaltsamen Redner Franz Obst begrüßen. Er ist vielen sicherlich aus diversen Fernsehsendungen wie dem „RTL-Nachbarschaftsstreit“ und der Show „Mario Barth deckt auf“ bekannt.

Zu Beginn des Jahres steht traditionell der Austausch mit der Gemeinde auf dem Programm. Welche Themen erwarten Sie?

Von Seite der ISU-Mitglieder wird es vor allem um die Planungen von neuen Wohnbau- und Gewerbegebieten in der Gemeinde und zum Stand des Breitbandnetzausbaus gehen. Sicherlich werden der Bürgermeister und der Wirtschaftsförderer zudem etwas zum aktuellen Stand bezüglich des Brinkumer Ortskerns und der Straßenbahnanbindung sagen. Es wird in jedem Fall wieder ein spannender Abend mit einer Reihe von interessanten Gesprächsthemen werden.

Die Fragen stellte Femke Liebich.