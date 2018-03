Die Hallenmeisterschaft 2018 bei den A-Juniorinnen hat die JSG Nordwohlde gewonnen. Mit Teilnehmern wie Anemolter-Schinna, Steimbke, Sachsenhagen und Bückeburg wurde dieses Jahr die Hallenrunde zu einer Bezirksmeisterschaft aufgewertet. Es war eine spannende Endrunde, die an zwei Spieltagen mit neun Mannschaften durchführt wurde. Nach dem ersten Spieltag lag die JSG Nordwohlde gleichauf mit der JSG Twistringen-Mörsen und dem VFL Bückeburg. Am zweiten Spieltag kam es dann zu den entscheidenden Spitzenspielen, die jeweils unentschieden endeten. In den nachfolgenden Partien zeigten die Gegner Nerven und konnten keine entscheidenden Siege einfahren, um die JSG Nordwohlde vom ersten Platz zu verdrängen.

Über den Titelgewinn freuten sich (hintere Reihe von links): Kaja Meyer, Eileen Eichberger, Leonie Mönch, Michelle Meyer, Annabelle Delicat; Paula Bolte, Lotta Eggelmann, Johanna Hagedorn und Trainer Detlef Bolte sowie (vordere Reihe von links) Nathalie Babick, Dorina Andriola, Jasmin Matz, Isabell Helmts, Maira Bilek und Janina Denker. Es fehlen Joana Brunhorn, Sophie Macho und Trainer Torsten Eggelmann.