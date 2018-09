Und auch die Erfolge der Mannschaften der Altersklassen (AK) 30 und 50 waren wegweisend. Die Mannschaft der AK 30 ist nämlich Aufsteiger in die zweithöchste Verbandsklasse, und die Mannschaft der AK 50 steigt in die Landesliga auf.

So war es bei der Klubmeisterschaft tatsächlich spannend wie noch niemals zuvor. Am Sonnabend ging es für 56 Spielerinnen und Spieler über zwei 18-Loch-Runden darum, sich für die Finalrunde am Sonntag in die beste Position zu bringen. Bei den Herren setzte sich der Youngster Anton Knor mit 138 Schlägen an die Spitze, gefolgt vom Lochspiel-Klubmeister Marc Görlich (140), der sich den zweiten Rang mit Hendrik Bordel und Sven Claußen teilte. Mit vier Schlägen Rückstand auf den Führenden folgten dann Jörg Kruse, Michael Hilbers und der fünfmalige Klubmeister Jogi Vesper.

Nach der Finalrunde hatte Anton Knor zwar seine Position vor Marc Görlich und Sven Claußen verteidigt, allerdings konnte sich Jogi Vesper mit einer lupenreinen Par-Runde von 61 Schlägen erneut als Klubmeister durchsetzen. Wie nervenstark er ist, zeigte Vesper an der Schlussbahn: Mit einem Chip-in zum Birdie sicherte er sich souverän den Sieg – mit fünf Schlägen Vorsprung auf den Zweiten.

Bei den Damen kam es zu einem Zweikampf zwischen Siggi Hiltmann und Astrid Wendt. Siggi Hiltmann ging mit zwei Schlägen Vorsprung vor Astrid Wendt auf die Finalrunde. Zwar konnten beide ihre guten Ergebnisse des Vortages nicht wiederholen, aber Astrid Wendt erzielte in der Finalrunde unter anderem zwei Birdies und konnte sich am Ende gegen Siggi Hiltmann durchsetzen.

Jogi Vesper konnte sich das Black Jackett des Klubmeisters bereits zum sechsten Mal sichern. Astrid Wendt errang den Titel der Klubmeisterin auch schon zum zweiten Mal.